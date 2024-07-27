Araç Alacaklar Dikkat! Artık Yürürlükte... 500 Bin Liraya Kadar İndirim Olacak

Şarj edilebilen hibrit araçlar için ÖTV kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulanacak.

NEE KADAR İNDİRİM OLACAK?

ÖTV indirimi sonrası şarj edilebilen araçlarda ne kadar indirim olacağı merak konusuydu. Sektör temsilcilerine göre bu miktar 400-500 bin lira arasında değişecek.

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir" dedi.

'MODEL SAYISI SINIRLI'

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise şarj edilebilir (PHEV) otomobillerin ÖTV oranlarının içten yanmalı motorların ÖTV oranlarına göre belirlenmesi nedeniyle şarj edilebilir araçların fiyatının daha yüksek olduğunu belirterek, "Bu sebeple PHEV’lerin otomobil pazarındaki payı azdı. Yeni düzenlemeyle, teknik özellikleri uygun olan PHEV’lere önemli bir teşvik geldi. Bu özellikleri sağlayan model sayısı şu anda sınırlı. Orta vadede daha fazla modelin pazara girmesi beklenebilir" ifadelerini kullandı.