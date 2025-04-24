600 Bin Kamu İşçisinin Gözleri Bu Görüşmedeydi! Kritik Toplantı Sona Erdi, Sendikalardan İlk Açıklama

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Taraflar bugün üçüncü kez masaya oturdu. İşçi kısmından Türk-İş ve Hak-İş’in temsilcilerinin saat 14.00'te işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHIS) ev sahipliğinde bir araya geldi.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesindeki toplantıda, sendikaların daha önce sunduğu 21 maddeyi içeren teklif paketi bir kez daha görüldü. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı. Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi