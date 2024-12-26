6 Şubat Depremlerinde 49 Kişiye Mezar Olmuştu: Emre Apartmanı Davasında Tutuksuz Sanık Kalmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Emre Apartmanı yıkılmış ve 49 kişi hayatını kaybetmiş; 17 kişi de yaralanmıştı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 7’inci duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya ilk defa katılan Emre Apartmanı'nın giriş katında bulunan dükkanların sahibi İsmet Şen tanık olarak dinlendi. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E. ve Ahmet Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mimar Erol Ö. ve mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

Duruşmada maktul avukatı Gökçe Özdemir Kahraman ve mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı. Avukat Gökçe Özdemir Kahraman, “Burada diğer sanıkların da suçları görünüyor. Tutuksuz sanıklar en az 17 yıl hapis cezası alabilir. Fakat siz onları tutuksuz yargılıyorsunuz” derken mahkeme başkanı ise taraf tutmadığını herkese adil davrandığını söyledi. Tutuksuz sanıklar mimar Erol Ö. ve Mühendis Nazım T. de bir önceki duruşmada verdikleri ifadelerin aynısını vererek tutuksuz yargılamayı talep ettiler.

'KOLON KESİLDİĞİNİ GÖRÜLMÜŞ'

Duruşmada konuşan maktul aile yakını Erol Aydaş, “Arkadaşım bina yıkılmadan birkaç yıl önce Emre Apartmanı'nın giriş katında bulunan dükkanlara kiralamak amacıyla bakmaya gitmişti. Fakat gittiğinde kolon kesildiğini görmüş. Çok fazla tadilatlar yapılmış. Arkadaşım bunu gördükten sonra dükkanı kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi. Biz tüm suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİNAYA YAPILAN ASMA KATTAN MÜTEAHHİTİN HABERİ YOKMUŞ

Duruşmada söz alan sanık müteahhit Ahmet Y., “Binaya asma katlar yapılmış. Bundan benim haberim yok. Çünkü asma kat benden sonra yapılmış. Ben öncesinde her şeyi düzgün yaptım. Benim sorumluluğumda yıkılmadı bina. Belediye ekipleri gelip ruhsat verdi. Benden alındıktan sonra binada değişiklik yapılmış. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer tutuklu sanık müteahhit Ali E., “Ben raporlar çıksın diye ihbarda bulundum. Fakat kimse gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor. Binanın yıkılması temelle alakalıdır. Ben binanın yıkılma sebebini öğrenmek istiyorum. Fakat benim haricimde hiç kimse binanın neden yıkıldığını öğrenmek istemiyor. Raporlar ortaya çıksın bende suçum ne bilmek istiyorum. Ben giriş kattaki dükkanları sattıktan sonra asma katlar, tadilatlar ve kolon kesme gibi şeyler yapılmış. Bunun suçlusu ben değilim. Gerçek suçlu kimse ortaya çıksın. Benim suçumda neyse bana söylensin. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” diye konuştu.

TUTUKSUZ SANIK KALMADI

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar Erol Ö. ve Nazım T.’nin tutuklanmasına, bina ile ilgili ek raporun hazırlanmasına karar vererek davayı 28 Şubat 2025’e erteledi.

Kaynak: İHA