10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar’da 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, evine yapılan baskınla yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan bir şahsın peşine düştü.

Ekipler şahsı evine yaptıkları baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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