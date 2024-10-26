6 Binden Fazla Takipçisini Dolandıran Ünlü Fenomen Tutuklandı

Kendini döviz yatırım uzmanı olarak tanıtan Khongchak, 2022 yılında dolandırıcılık planının ortaya çıkmasıyla birlikte kaçmıştı. İki yıl boyunca Endonezya'da saklanan Khongchak, pasaport başvurusunda ulusal marşı söyleyemeyince dikkat çekerek yakalandı.

32 yaşındaki fenomen, sosyal medyada lüks yaşamını sergileyerek geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. En parlak döneminde 800 bin abonesi olan Khongchak, yatırımcılara yüzde 35 getiri vaat ederek onları tuzağına düşürmüştü. Dolandırıcılık planı, 2022'nin Nisan ayında ifşa olmaya başladı. Mağdurlar, vaat edilen getirileri alamadıklarını bildirmeye başladığında Khongchak, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda "yatırımda hata yaptığını ve tüm parayı kaybettiğini" açıkladı.

Bir mağdur, "Çocuklarımı üniversiteye göndermek için biriktirdiğim 55 milyon doları kaybettim. Nutty'nin vadettiği paranın bize daha iyi bir yaşam sağlayacağını düşünmüştüm. Şimdi her şeyimi kaybettiğim için endişeden hasta oldum" ifadelerini kullandı.

Khongchak, sekreteriyle birlikte önce Malezya'ya ardından da bir tekneyle ıssız bir Endonezya adasına kaçmıştı. Ancak, iki yıl sonra Endonezya'da pasaport almak istediğinde görevlilerin aksanına şüphelenmesiyle gerçek kimliği ortaya çıktı.

Bangkok'a getirilen Khongchak, "Kaçmak niyetinde değildim. Ülkemi utandırdığım için özür dilerim" dedi. Ancak, dolandırıcılık nedeniyle iki milyar Baht'tan (yaklaşık 47 milyon sterlin) fazla zarara yol açtığı için hem kendisi hem de sekreteri tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi