50 Bin Liralık 'Kazım Koyuncu' Tazminatı! Sosyal Medyada Paylaştı, Hayatının Şokunu Yaşadı

Trabzon'da, ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun şarkısı ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salim Kalfa gelen dilekçe ile şoke oldu. Hakkında suç duyurusu yapılan Kalfa ifade verdi, "Onu çok seviyorum. Bu şekilde milyonlarca paylaşım var. Şikayetle benden 50 bin TL talep edildi. Anlam veremedik” dedi.

Trabzon'da yaşayan Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’nde evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği ‘Uy aha’ adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında ‘Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz’ edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

50 BİN LİRA TAZMİNAT İSTENDİ

Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi. ‘Herhangi bir izin veya hak sahipliği belgesi sunmaksızın, izinsiz ve hukuka aykırı biçimde kullanım’ nedeniyle kendisi hakkında hukuki işlem başlattığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi.

İFADE VERDİ

Salim Kalfa, Kazım Koyuncu’ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu’ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi’ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu’yu sevdiğimiz ve Trabzonspor’un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. ‘Kazım Koyuncu’nun şarkısına klip yapmışsın’ dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu’nun kardeşi ‘şarkıyı paylaştım’ diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim."

'KAZIM KOYUNCU'NUN AİLESİNE YAKIŞMAZ'

Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur’un, Müslüm Gürses’in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok.

Kazım Koyuncu, Trabzonspor’a ve Trabzon’a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon’da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon’da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu’nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu’yu canımdan bilirim."

Kaynak: DHA

