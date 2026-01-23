5 Günlük Bebeğe Acımasız Şiddette Hemşire İçin Tutuklama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kuvöze alınan 5 günlük bebeği darp ederek zihinsel ve bedensel engelli kalmasına yol açan hemşire Hazel Dirik Bağrıyanık hakkında, olaydan 5 yıl sonra görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeni karar verildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu. Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

TUTUKLAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık hemşirenin tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Bozoklar çiftinin 5 günlük bebeklerine kuvözde şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Hemşirenin şiddeti nedeniyle Deniz Esin adlı bebek, ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kaldı. Hastane yönetimi hemşireyi kurumdan gönderirken işkenceyi bebeğin ailesinden gizledi.

Hemşire hakkında 3 yıl sonra 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar ailesi, bebeklerinin 5 günlükken işkenceye maruz kaldığını e-Devlet'ten gelen dava mesajıyla öğrendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran hemşire, kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor.

Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Görüntülerde Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

