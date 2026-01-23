Rus Yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un Cenazesi Adli Tıp Kurumundan Alındı

İstanbul Boğazı'nda geçen ağustos ayında düzenlenen yüzme yarışında kaybolduktan sonra cansız bedeni 3 gün önce Beşiktaş'ta denizde bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolduktan sonra 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta denizde cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Svechnikov'un cenazesi ülkesinde defnedilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

