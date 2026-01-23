Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı

Antalya’da etkili olan sağanak yağış, Serik, Kumluca ve Kemer ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Tarım alanları ve seralar zarar görürken, derelerin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı
Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Çok sayıda sera ve bahçe su altında kaldı. Üleşik, Göksü deresinde taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 1

Seraların çevresinde tarım işçilerinin kaldığı çok sayıda müstakil evi su bastı. Burada kalanlardan bazıları itfaiye ve belediye ekiplerince iş makineleriyle çıkarıldı.

2 KİŞİ BOTLA KURTARILDI

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 2

Karşıyaka Mahallesi Kocakesik Sokak'taki Üleşik Deresi'ndeki taşkın nedeniyle yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri botla kurtardı. Seralarda domates, biber ve salatalık başta olmak üzere ekili ürünler ve portakal bahçeleri, su baskınlarından zarar gördü.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 3

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri, iş makinesiyle mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları bazı çocuk ve yaşlıları ıslanmaması için kucaklarında taşıdı. Kumluca'da dere taşkınında aracıyla yolda mahsur kalıp, ekipler tarafından kurtarılan kişi, "Su yükselince aracımı yolun sağına çektim, mahsur kaldık. AFAD ekibi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 4

KURTARILMAYA BEKLEDİLER

Yağış, Kemer ilçesinde yollarda su birikintisine neden oldu. Çamyuva Mahallesi'ndeki Mehtap Sitesi’nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın, jandarma tarafından kepçe ile kurtarıldı. Ulupınar'da su basan yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişi de aracın üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 5

AFAD ekiplerinde aracın tavanında bekleyen 2 kişi kurtarıldı. Ekipler, Çamyuva'da su basan evde engelli bir vatandaşı yatağında battaniyeye sararak dışarı çıkardı. Kuzdere Mahallesi'nde mahsur kalan 5 küçükbaş hayvan, Ulupınar Mahallesi'nde mahsur kalan 2 vatandaş ile Çamyuva Mahallesi'nde aralarında bebek, çocuk, yaşlı ve yatalak kişilerin bulunduğu toplam 12 vatandaş, jandarma ekiplerinin çalışmaları ile güvenli alanlara tahliye edildi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 6

Serik ilçesinde de cadde ve sokak suyla doldu. İlçe merkezinde özellikle Atatürk İşhanı’nın zemin katı, Çınaraltı Meydanı, eski cuma pazarı civarı, Okutan Pasajı ile Kökez Mahallesi'ndeki bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Üründü, Deniztepesi, Çakallık mahallelerinde seralar sular altında kaldı. Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi.

Antalya'yı Sağanak Vurdu: Yollar Kapandı, Ev ve İş yerlerini Su Bastı - Resim : 7

İlçe merkezinde aracıyla mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibi ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İş yerleri su basan esnaf, dükkanında tahliye çalışması yaptı. İlçede yağış nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Su baskını nedeniyle tarım arazisinde mahsur kalan köpeği, AFAD ekibi kurtardı.

Kaynak: AA-DHA

Antalya
