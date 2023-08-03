43 saniyenin bedeli 24 bin 406 lira ceza oldu

Konya’da trafiğe açık caddede bulunan ada etrafında aracıyla drift attığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayılan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 24 bin 406 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

43 saniyenin bedeli 24 bin 406 lira ceza oldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Sarı Hoca Caddesi’nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle trafik akışının olduğu cadde üzerinde bulunan ada etrafında yaklaşık 43 saniye drift attığı, daha sonra ayrıldığı görülüyor.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis, drift atan 42 N 5479 plakalı otomobili kullanan sürücünün 23 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Karatay ilçesinde yakalanarak durduruldu. Polisin durdurduğu sürücü H.Y.’ye ’Drift Yapmak’ suçundan 24 bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay el konuldu. Drift yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Zeytinyağındaki hileyi anlamanın kolay yolu. 1 damlasıyla bile anlaşılıyor. Denemelisiniz Zeytinyağındaki hileyi anlamanın kolay yolu. 1 damlasıyla bile anlaşılıyor. Denemelisiniz
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu
Resimdeki 513 sayılarının arasındaki farklı sayıyı bulmak için 15 saniyeniz var! Resimdeki 513 sayılarının arasındaki farklı sayıyı bulmak için 15 saniyeniz var!
ÇOK OKUNANLAR
Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda... Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda...
71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi! Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!
Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı
Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti Yıllar önce TRT'ye konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini öldürüp intihar etti
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in akaryakıt kehaneti gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in akaryakıt kehaneti gündem oldu