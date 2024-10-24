400 Dönümlük Mısır Tarlası ve Mera Cayır Cayır Yandı

Aksaray'da mısır tarlası ve meranın bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük alanda yangın çıktı. Alevlerin geniş bir alana yayıldığı yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üniversite karşısında mısır tarlasının ve mera alanının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük arazide yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Metrelerce uzunlukta alevlerin yükseldiği yangın sırasında çiftçiler, tarlalarındaki plastik sulama sistemi borularını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangında 400 dönümlük arazi, içindeki ağaçlarla birlikte küle döndü. Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA