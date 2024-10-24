Manisa’da Öğrenciler İçin Kantin ve Yemekhanelere Gıda Denetimi

Manisa’da 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla okul kantin ve yemekhanelerinde gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik İl Genelinde eş zamanlı denetim ve kontroller artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yıl boyunca yapılan denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı arttırmak amacıyla okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelere yönelik eş zamanlı resmi kontroller başlatıldı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk; “Yapılan denetimlerde; resmi ve özel okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerin 5996 sayılı Kanun kapsamında ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ ve ‘Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’ine uygunluğu denetlenmektedir. Denetimlerde genel ve özel hijyen şartları, kantinlerde satılmasına izin verilen gıdaların kontrolü, ürünlerin muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri gibi konularda kontrol görevlilerimizce incelemeler yapılmaktadır. Okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelerde, tüketime sunulan gıdaların güvenilir, sağlıklı, besleyici olması öğrencilerin tüketim alışkanlıklarında ve ileri yaşamlarında büyük önem arz etmesi sebebiyle Bakanlığımızca yıl boyunca yapılan denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı arttırmak amacıyla okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelere yönelik resmi kontroller başlatılmıştır. Gıda kontrol görevlilerince; yemekhane ve kantinlerin asgari teknik ve hijyenik şartları, kayıt belgeleri, personelin hijyen eğitim belgeleri, gıdaların muhafaza-pişirilme-sunum şartları, son tüketim tarihlerinin kontrolü ve hammadde izlenebilirliği kontrolü yapılmaktadır. Mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde ise söz konusu işletme ve ürünlerine yönelik idari yaptırımlar uygulanmaktadır. En hassas tüketici gurubu olan öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması geleceğimiz için büyük önem arz ediyor. Bu sebeple geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için okul kantin ve yemekhanelerinde gerçekleştirilen denetimler titizlikle sürdürülecektir. Ayrıca vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları İl/İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak bildirebilirler” dedi.

Manisa Sosyal Bilimler lisesinde gerçekleşen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile kontrol görevlisi personeller katıldı.

Kaynak: İHA