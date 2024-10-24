Kaçak Hayvan Ticaretine 1 Milyon 241 Bin TL Ceza

Kırklareli'de kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi. kafeslere konulmuş 243 kedi kurtarıldı.

Kaçak Hayvan Ticaretine 1 Milyon 241 Bin TL Ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde bir depoda kedi ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce F.E'ye ait hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen depoda kafeslere konulmuş 243 kedi bulundu.

Buradan alınan kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kaçak hayvan ticareti yaptığı iddiasıyla F.E'ye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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