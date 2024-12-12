4 Bin Yıllık Kentte İnanılmaz Keşif, Osmanlı’nın ‘Küçük’ Sırrı Ortaya Çıktı

2013'ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında yürütülen kazılarda önemli eserle ulaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. "Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, çok sayıda tarihi eser bulundu. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırını, tahıl ambarı, üzüm ezme havuzları, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı gibi eserler gün yüzüne çıktı.

“KÜÇÜK BİR HAMAM, BİZİ MUTLU ETTİ”

Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, kazıya ilişkin şunları söyledi: Bu yılın en önemli buluntularından biri Türk-İslam yerleşimine ait bir hamam bulmuş olmamız. Büyük ölçüde korunmuş bir hamam. Temel seviyesinin daha üstünde. Örtü sistemi yıkılmış olsa da hamam tipolojisini okuyabildiğimiz bir yapı. Yani, külhanı, cehennemliği, sıcaklığı ve ılıklığı olmak üzere dikdörtgen planlı ve küçük bir hamam bulmuş olmamız bizi çok mutlu etti.

“BEYLİKLER VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT”

4 bin yıllık tarihiyle Amorium Antik Kenti'nin 7 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Altın, “Bu yılki kazı çalışmalarında 13-15. yüzyıla ait Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait materyaller ortaya çıkarıldı. Amorium Antik Kenti ile ilgili bir çevre düzenleme ve karşılama merkezi projesi hazırlandı. İlgili kurumlarımız proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi, onay aşamasından sonra 2025 yılı ve akabinde etaplar halinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede bölge turizmine de katkı sağlayacak” dedi.

Kaynak: AA