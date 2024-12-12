Çakarlı Araçtan Çıkanlar Polisi Dehşete Düşürdü! Kaputa Gizlenmiş, Tam 15 Tane…

Edirne’de usulsüz şekilde çakar ve siren sistemi yapılan bir otomobil, polis ekipleri tarafından incelendi. Polis yaptığı incelemede otomobilin içinden buldukları karşısında hemen harekete geçti.

KAPUTA GİZLENMİŞ TABANCA VE 15 KURŞUN BULUNDU

Otomobilin içinden cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi çıktı. Usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

Otomobilin sürücüsü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen gözaltına alındıktan sonra Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA