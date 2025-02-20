3 Araca Çarptı, Acı Gerçek Sonradan Anlaşıldı

Burdur'da sabah saatlerinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 72 yaşındaki sürücü, önce park halindeki iki araca, ardından karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kalp krizi geçirdiğini tespit ederek ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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3 Araca Çarptı, Acı Gerçek Sonradan Anlaşıldı

Burdur'da sabah saatlerinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Hilmi K., kontrolündeki hafif ticari araçla önce park halindeki iki araca, ardından karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Hilmi K.'nın hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Burdur kalp krizi
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