Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral Tevfik Algan’dan Çarpıcı Karar

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve subay yemini eden 5 teğmenin TSK’dan ihracının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İhraç kararına karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral Tevfik Algan’dan Çarpıcı Karar

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve subay yemini eden 5 teğmenin TSK’dan ihracına karşı oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istediği öğrenildi.

ALGAN'IN TSK GEÇMİŞİ

2024 yılı Ağustos ayı Yüksek Askeri Şura toplantısında 1. sıradan ve tümgeneral rütbesinden korgeneral rütbesine terfi edilen Algan’ın 2013’te tuğgeneralliğe yükselmişti. Öte yandan Algan Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu.

Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral Tevfik Algan’dan Çarpıcı Karar - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak "“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve Subay Andı okuyan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri, TSK içindeki disiplin kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ihraç edilmişti.

Yankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' TepkisiYankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' TepkisiGüncel
İhraç Kararlarının Ardından Harekete Geçtiler! Teğmenlerden Peş Peşe Davaİhraç Kararlarının Ardından Harekete Geçtiler! Teğmenlerden Peş Peşe DavaGüncel

Kaynak: Sözcü

Son Güncelleme:
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı Kars'ta Kar Esareti, Onlarca Köy Yolu Kapandı
Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi