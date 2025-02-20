Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral Tevfik Algan’dan Çarpıcı Karar

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve subay yemini eden 5 teğmenin TSK’dan ihracına karşı oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istediği öğrenildi.

ALGAN'IN TSK GEÇMİŞİ

2024 yılı Ağustos ayı Yüksek Askeri Şura toplantısında 1. sıradan ve tümgeneral rütbesinden korgeneral rütbesine terfi edilen Algan’ın 2013’te tuğgeneralliğe yükselmişti. Öte yandan Algan Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak "“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan ve Subay Andı okuyan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri, TSK içindeki disiplin kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ihraç edilmişti.

Kaynak: Sözcü