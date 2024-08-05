299 Adet Sikke Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda 299 adet tarihi değeri olduğu düşünülen sikke ele geçirdi.

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299 Adet Sikke Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde araç içerisinde bulunan F.T.Ç. isimli şahısta tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gazlıgöl beldesi içerisinde aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 299 adet sikke ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili F.T.C.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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