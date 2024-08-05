Silah Kazara Ateş Aldı, Kendini Vurdu!

Samsun'da tabancısını kurcalarken kazara kendini vuran bir kişi hastanelik oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Silah Kazara Ateş Aldı, Kendini Vurdu!

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tabancasını kurcalayan Y.K. (24), silahın kazara ateş alması sonucu kendini sağ kolundan yaraladı.

Merminin kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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