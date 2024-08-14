27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari, Yakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş

Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hülya Yıldırım'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu belirlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan ortak operasyonda Hülya Yıldırım yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ancak Hülya Yıldırım'ın bir süre önce cinsiyet değiştirip, Fırat Sedat Yıldırım ismini aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA