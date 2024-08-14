Boğaziçi Yönetimi, Dün Mahkeme Kararıyla Görevine İade Edilen Cem Say'ı, Bugün Yine Görevden Aldı

Boğaziçi Üniversitesi'nda Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevine dün mahkeme kararıyla iade edilen Prof. Dr. Cem Say, bugün üniversite yönetimi tarafından yeniden görevden alındı.

Boğaziçi Yönetimi, Dün Mahkeme Kararıyla Görevine İade Edilen Cem Say'ı, Bugün Yine Görevden Aldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı başkanlığı görevine mahkeme kararıyla dün iade edilen Prof. Dr. Cem Say, bugün yeniden görevden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamalara karşı yasal süreç başlattığı gerekçesiyle görevden alınan Prof. Dr. Say, mahkeme kararıyla dün görevine iade edildi.

'PES EDER MİYİM SİZCE?'

Ancak Say, bugün yeniden dekanlık kararıyla görevinden alındı.

Görevden almayı sosyal medya hesabından duyuran Say şunları söyledi:

“İnanmayacaksınız ama dün mahkeme kararına göre beni atayan Dekan bugün (Rektörlükçe sunulan ve mahkemenin itibar etmediği aynı gerekçelerle) beni Anabilim Başkanlığı görevinden yine almış:) Pes eder miyim sizce?”

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