Erdoğan ve Abbas Ankara'da Bir Araya Geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kaynak: AA