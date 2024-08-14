İYİ Partili Akalın: Bir Kaymakam Bu Ülkenin Milletvekilini Engelliyor

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü'nün kendisini engellediğini ifade ederek sitem etti.

İYİ Partili Akalın: Bir Kaymakam Bu Ülkenin Milletvekilini Engelliyor

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Bir kaymakam benim telefonlarımı açmıyor mesela. Bu ülkenin milletvekilini engelleyebiliyor. Bu gücü nereden alıyor?" dedi.

Mehmet Akalın, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Akalın, öldürülerek çöplüğe atılan sokak köpekleriyle ilgili bilgi almak için aradığı Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü’nün telefonlarını açmadığını belirtti.

'BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?'

Akalın, şunları söyledi:

“Bir kaymakam benim telefonlarımı açmıyor mesela. Ben nasıl çözeceğim o kasabanın sorunlarını veya Ankara’ya nasıl taşıyacağım oradaki sorunları? Beni engelleyebiliyor. Bu ülkenin milletvekilini engelleyebiliyor. Bu gücü nereden alıyor? Yürütmenin, tek kişinin elinde olmasından alıyor.

Ülkemizin bir diğer önemli sorunu da bu. Bir kişi her şeye karar veriyor. Yasama da onun elinde, Meclis de. Bir numaranın istemediği bir kanun çıkabilir mi? Yürütme de onun elinde, istediği bakanı getirdi, istemediği bakana yol verdi. Hukukla, yargıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
İYİ Parti
İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor
Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı
Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık: Türünün Son Örneği Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık
Van'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı Van'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış