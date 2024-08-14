İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor

İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtilerek, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Bazı BUDO Seferleri İptal EdildiBazı BUDO Seferleri İptal EdildiGüncel

Kaynak: AA

Kumar Oynayanlara Baskın Kumar Oynayanlara Baskın
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Kayıp Olarak Aranıyordu... Cansız Bedeni Boyabat Barajı'nda Bulundu Kayıp Olarak Aranıyordu... Cansız Bedeni Boyabat Barajı'nda Bulundu
Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif… 3 Malzeme ile Yapılıyor, Resmen Gençleştiriyor Ebru Şallı’dan Cildi Porselen Gibi Yapacak Tarif…
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış