26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanların da olduğunu söyledi.

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26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edildi ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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