25 bin Euro ve 160 bin dolar beyan edilmedi, paralar komşuya kaldı!

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen bir otobüs kontrol noktasına geldiğinde, kapsamlı bir gümrük incelemesi için seçildi.

Türk Vatandaşı idaresindeki aracın yolcu bölmesindeki koltukların üzerindeki el bagajında siyah bir belge kutusu ve içinde Euro ve ABD doları bulunan bir plastik torba bulundu.

SÜRÜCÜNÜN CEPLERİNDEN DE ÇIKTI

Sürücünün kişisel araması sonrasında ceketinin ceplerinde de beyan edilmemiş para birimi bulundu.

160 BİN DOLAR VE 25 BİN EURO'YA EL KONULDU

Beyan edilmemiş olan 160 bin ABD doları ve 25 bin Euro paraya el konulurken, Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem