3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da, 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

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3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu İLÇESİNDE, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde İddiaya göre, 3. kattaki ikametin penceresine çıkan 2 yaşındaki A.E.D., dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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