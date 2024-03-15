Depremzedeler Adalet Nöbeti’nde | Valilik yasakladı: “Artık depremden korkan biz değil, ihmali bulunanlar olsun istiyoruz”

6 Şubat depremlerinin üzerinden 402 gün geçti ancak deprem davalarında kusurlu bulunan kamu görevlilerinin personellerinin yargılanma süreci başlamadı.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzedelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri kamu personellerinin yargılanması talebiyle bugün saat 14.30’da Ankara Ulus Meydanı’nda eylem yapacak.

Adalet Peşinde Aileleri’nin sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri davalarında kusurlu bulunan kamu personellerinin yargılanması talebiyle hakikatleri haykırmaya geliyoruz” denildi.

KAMUOYUNA DUYURULUR ;

15.03.24 saat 14.30 'da Adalet Bakanlığı önünde yapmayı planladığımız Adalet Nöbetimiz, bütün ısrarlarımıza rağmen valilik tarafından kabul edilmemiştir.

Güncel eylemimiz, Ankara Ulus Meydanı'ndadır.



İnsan yaşamına uygun güvenli şehir inşa etmeyip,… pic.twitter.com/rdB8fkXzBo — Adalet Pesinde Aileleri (@Adaletpesindea) March 12, 2024

“DEPREM DAVALARINDA YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ”

Gerçek Gündem’e konuşan kayıp yakını ve avukat Gülsüm Özdoğru, bugün yapılacak eylemde ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin soruşturulup kovuşturulabilmesi için gerekli soruşturma izinlerinin verilmesi gerektiğini söyleceklerini belirtti:

“Adalet Nöbetimizin ilkini 5 Ocak’ta ülkenin birçok ilinde adliyeler önünde, 6 Şubat’ta deprem bölgesinde anma şeklinde yaptık. Bu defa çeşitli şehirlerlerden depremde sevdiklerini kaybetmiş aileler olarak ülkemizin başkentinde olacağız. Bu adalet nöbetleri ile 6 Şubat depremlerine ilişkin davalarda yaşadığımız sorunları dile getirmek istiyoruz.”

“ARTIK DEPREMDEN KORKAN BİZ DEĞİL, İHMALİ BULUNANLAR OLSUN İSTİYORUZ”

Yargılama süreçlerinde eksikliklerin olduğunu belirten Avukat Özdoğru, “13 ayın sonunda hala çıkmayan, hatalı ve eksik bilirkişi raporları, düzenlenmeyen iddianameler, firari şüpheliler var. Bunları düzenli olarak dile getiriyoruz. Artık depremden korkan biz değil, ihmali bulunanlar olsun istiyoruz. Biz artık depremlerden korkmak istemiyoruz, daha fazla insan ölsün, anneler, babalar, kardeşler, evlatlar ağlasın istemiyoruz” dedi.

VALİLİK BAKANLIK ÖNÜNDE YAPILACAK EYLEMİ YASAKLADI

Adalet Peşinde Aileleri bugün yapacakları eylemi Adalet Bakanlığı önünde yapacaklarını açıklamıştı. Ancak valilik Adalet Bakanlığının önünde eylem yapılmasını yasakladı.

Avukat Özdoğru, ”Valilik, Bakanlık önünde kalabalık bir eylem yapmamıza izin vermedi. Onun yerine Bakanlığın önünde Bakanlıkta bir görevli ile yapacağımız görüşme hakkında bir demeç vereceğiz. Adalet nöbetimizi ise valilik izniyle Ulus Meydan’da yapacağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem