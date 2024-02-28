Ezgi Apartmanı davası yarın: "Büyük çeteler yakalanıp çökertilirken bu iki firariyi yakalamak çok zor olmasa gerek"

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı Davası yarın (29 Şubat) saat 09.30’da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetmiş, apartmandan sadece iki kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu'nun oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude hayatını kaybetti

Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu'nun oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude de hayatını kaybetti.

Nurgül Göksu ailesinin cenazesine depremin 8’inci gününde akşam 18.30’da ulaştı.

NURGÜL GÖKSU: “BEN DAHA ÇOCUKLARIMI ENKAZ BAŞINDA BEKLERKEN ORADAKİLER KOLONLARIN KESİLDİĞİNİ KONUŞUYORDU”

Gerçek Gündem’e konuşan Nurgül Göksu, depremin ilk günlerinde ailesini enkaz başında beklerken oradaki insanların apartmandaki kolonların kesildiğiyle ilgili konuştuklarını söyledi.

Olayı o anda idrak edemediğini belirten Göksu, “Gerçekten böyle bir şey olacağını düşünemedim. Ancak 2021 yılında Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi’ne binada oturan insanlar bir şikayet dilekçesi vermişler. Altında imzaları var. Bu şikayet dilekçesinde tahribatların fotoğrafları da var. Bir de şikayet dilekçesine 12 Şubat Belediyesi’nin vermiş olduğu bir cevap da var” dedi.

DELİLLERİ TOPLAMAK İÇİN 12 GÜN ENKAZLARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTTU

Göksu’nun ailesi ve hayatını kaybeden diğer depremzedeler için verdiği adalet mücadelesi ise bir yıldır devam ediyor. Göksu ilk önce delilleri toplamak için 12 gün boyunca enkazların önünde nöbet tuttu. Apartmanda kesilen kolonları kepçeyle kazdırarak buldu. Apartmanda sadece kolonların değil, kirişlerin kesildiğini de ortaya çıkardı.

Apartmandaki tabliyelerin de kesilip yük asansörü yapıldığı ortaya çıktı. Göksu, yaptığı araştırmalar sonucu asansörün parçalarını da buldu.

Ezgi Apartmanı’nda perde duvarların da kesildiği, binanın hem kuzeybatı hem de doğu cephesindeki birçok yerin kesildiği tespit edildi.

Göksu, “Dosyamız Karadeniz Teknik Üniversitesine gitti ve ben enkazdan sağ çıkarılan apartman görevlimiz ve fotoğrafları çekenleri bir araya getirdim. Onların bir araya gelmesiyle de binanın merkezinde de tahribatların yapıldığını öğrendim. Yani binanın altını köstebek gibi oymuşlar” dedi.

“BİR YIL GEÇTİ AMA BEN DE EVLATLARIMLA BİRLİKTE O ENKAZIN ALTINDA KALDIM”

Nurgül Göksu, depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala kendisi için hiçbir şeyin değişmediğini ifade etti. Göksu, depremin 8’inci gününde ailesini enkazdan çıkardığında onların vücut bütünlüğünün bozulmadığını söyledi:

“Bir yıl geçti ama evlatlarımla birlikte ben de o enkazın altında kaldım. Annesiniz ve evladınızı kaybediyorsunuz. Düşüncesi bile çok kötü. Evlatlarınızı bu şekilde kaybetmek daha da acı. Her gece düşünüyorum. Onları kurtaracağım ümidiyle çok beklediler beni ama kurtaramadım.”

DAVANIN İLK DURUŞMASI YARIN

Yarın Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ancak Ezgi Apartmanı’nın alt katında yer alan pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel haklarında yakalama kararı olmasına rağmen hala bulunamadı.

Kervancıoğlu ve Pekel iş yerini genişletmek için binanın kolonlarını, tabliye ve perde duvarlarını kesmişlerdi. Kervancıoğlu ve Pekel hakkında “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep” olma suçundan 876’şar yıl hapis isteniyor.

Dosyada firari konumda olanların hala yakalanamamasının nedenini anlayamadığını belirten Göksu, “Büyük çeteler yakalanıp çökertilirken bu iki firariyi yakalamak çok zor olmasa gerek. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari olmasına rağmen elbet bulunacak ve yargılanacaklar. Ancak ülkemiz depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke ve deprem davaları için emsal bir karar olsun istiyorum. Benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın. İnsanlar bir daha kolon, kiriş, perde duvar, tabliyeyi kesip insanların ölümüne sebep olmasın diye uğraşıyorum” dedi.

“ADALET SAĞLANINCAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM, UNUTMAK VE AFFETMEK YOK”

Suçluların yargılanıp ceza almaları için bir yıldır uğraştığını ifade eden Göksu, adalet sağlananıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi:

“Unutmak yok, affetmek yok. Çocuklarımın vefatına sebep olanların ceza alacağını düşünüyorum çünkü deprem dosyalarında ilk defa olası kast ile hazırlanan iddianame Ezgi Apartmanı iddianamesiydi. Oğlum ile gelinimin meslek arkadaşları olan avukatlarımız da ölen öldüğü ile kalmasın ve suçlular gereken cezayı alsınlar diye ellerinden geleni yapıyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem