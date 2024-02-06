Depremzedenin gözünden bir yıllık tablo: "Benim ömrüm yetmeyecek Hatay'ın düzeldiğini görmeye"

6 Şubat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,8 büyüklükteki depremde on binlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ilde yıkıcı etkiye neden olan deprem, son 100 yılda dünyada meydana gelen en büyük ve ölümcül 10 depremden biri oldu.

Antakya’daki binaların yüzde 90-95’i yıkıldı. On binlerce insan hayatını kaybetti, hala kayıplar var.

Deprem sonrası hayatta kalanlar günlerce enkaz altında kalanların çığlıklarını dinledi. Enkaz altındakiler günlerce yardım istedi ama hiç kimse onları duymadı. Depremzedelere günlerce arama-kurtarma yardımı gelmedi. Bir yıl geçti ama on binlerce depremzede hala kontenyer ve çadırlarda kalıyor.

“ŞU ANDA BİR MUAMMADAYIZ, GELECEĞİMİZİ GÖREMİYORUZ”

Gerçek Gündem’e konuşan Antakyalı depremzede Nebih Çivi, “Bir yıl geçti ama hiçbir şeyi unutamadık. Depremden önce mükemmel bir yaşantımız vardı” dedi.

“Şu an biz bir muammadayız. Geleceğimizi göremiyoruz” diye konuştu Antakyalı depremzede Çivi.

Depremin üzerinde bir yıl geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ifade eden Çivi, psikolojik olarak çöküntü içerisinde olduğunu söyledi:

“Özellikle depremin ilk bir haftası kendimizi bile tanıyamaz olduk. Ondan sonra süreç ilerledikçe kendimize gelmeye başladık. Ne zaman elimiz iş tuttuğunda biraz rahatladık ama şu anda o günden bu ana kadar hayatımız bir muamma içerisinde. Şu an biz bir muammadayız. Geleceğimizi göremiyoruz.”

“20 METREKAREDE DÖRT ÇOCUKLA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Önceden oturduğu evin 220 metrekare olduğunu söyleyen depremzede, depremden sonra her şeyini kaybettiğini ifade etti. Çivi, “Benim evim 220 metrekareydi, yaşantım dört dörtlüktü. Her şeyim mükemmeldi. Ancak şu anda 20 metrekare içerisinde dört çocukla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Konteynerde kalıyoruz. Kalabalık olduğumuz için bazen de çadırda yatmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“BENİM ÖMRÜM YETMEYECEK HATAY’IN DÜZELDİĞİNİ GÖRMEK İÇİN”

Depremde yakınlarını kaybettiğini ifade eden Antakyalı depremzede Çivi, Hatay’ın 40 yıl geriye gittiğini söyledi ve ekledi:

“Tüm komşularım gitti, çekirdek ailemde yengem ve torunu hayatını kaybetti. 4-5 katlı apartmanım vardı, dükkanlarım vardı. Mükemmel bir yaşantımız vardı. Hatay 40 yıl geriye gitti, ben Hatay’ın 40 yıl sonra düzeleceğini düşünüyorum. Bu 40 yılda bizim jenerasyonumuz Hatay’ı düzeltti. Ben 5-6 yaşlarında çalışmaya başladım. Biz bir göz odada oturuyorduk, büyüdük. 40 yıl çalışarak didinerek apartmanlarımızı, iş yerlerimizi yaptık. Her şeyimiz mükemmeldi ama Hatay’ın bir daha düzelmesi için 40 yıla ihtiyaç var. Benim ömrüm yetmeyecek Hatay’ın düzeldiğini görmek için.”

Kaynak: Gerçek Gündem