Ankara Büyükşehir Belediyesi, indirimli et satışını genişletiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı indirimli kırmızı et satışını, dönüştüreceği EGO otobüsler ile çevre ilçelerdeki vatandaşlara da ulaştıracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, indirimli et satışını genişletiyor

Ramazan ayının başlamasıyla Başkent Market şubelerinde uygun fiyatlı et satışına başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çevre ilçelerdeki vatandaşlara ulaşmak için harekete geçti.

İlk gününden itibaren yoğun ilgi gören uygun fiyatlı et, kıyma ve tavuk satışı uygulaması, 16 Mart Cumartesi gününden itibaren Başkent Mobil Market aracılığıyla çevre ilçelerdeki vatandaşlara ulaşmaya başlayacak.

MOBİL MARKET İLÇE İLÇE GEZECEK

Özel tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, Ramazan ayı sonuna kadar Ankara’nın çevre ilçelerini gezerek, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini halka ulaştıracak. Et ürünlerinin uzman veteriner hekimler tarafından kontrol edildikten sonra sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.

Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.

16 Mart Cumartesi günü başlayacak satışların yerleri ise şöyle:

-16 Mart 2024

10.00 -13.00 Ayaş İlçe Merkezi

15.00-18.00 Güdül Ekmek Büfesi yanı

-17 Mart 2024

10.00-17.00 Beypazarı İlçe Merkezi

Kaynak: ANKA

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Kırmızı et Ankara Büyükşehir Belediyesi
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