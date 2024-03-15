7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu.

7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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