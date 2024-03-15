Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Şırnak çevreleri ile Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu