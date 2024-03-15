Eylem Tok'un oğlunun yaptığı kazanın soruşturmasında yeni gelişme: Baba savcılığa çağrıldı

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ve Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olduğu kazada, Tok'un oğlunun babası Bülent Cihantimur savcılığa ifadeye çağrıldı. Cihantimur'un yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor.

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Eylem Tok'un oğlunun yaptığı kazanın soruşturmasında yeni gelişme: Baba savcılığa çağrıldı

Firari yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun Kemerburgaz yolunda karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu, annesiyle birlikte kaçtı.

Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıklarını belirtmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'dan sonra ABD'ye kaçan ana-oğul hakkında, kırmızı bülten talep edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: İHA

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Eylem Tok Trafik kazası
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