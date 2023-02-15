212 saat sonra gelen mucize: 77 yaşındaki Fatma Güngör kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman’da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.

212 saat sonra gelen mucize: 77 yaşındaki Fatma Güngör kurtarıldı

Adıyaman’da 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 10 gün geçmesine enkazlardan mucize kurtuluş haberleri geliyor. Depremin ardından bölgeye giden Gölcük Tersanesi Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesinde bulunan 7 katlı Merve apartmanı enkazında yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlattı.

MUCİZENİN ADI FATMA GÜNGÖR

Sesli kontrolün ardından termal kamera ile yapılan tespitte bir kişinin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, enkazda açtıkları galeriden zamana karşı mücadele sürdürdü. Ekipler, temas kurulan ve yaralı olduğu anlaşılan Fatma Güngör’ün bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturma çalıştı. Saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren Güngör’ü, depremden 212 saat sonra enkazdan çıkarttı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan ve serum takılan Güngör, hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan günler sonra bir kişiyi daha sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşayan ekipler, hiç bir zaman umutlarını kaybetmeyeceklerini belirtti

ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek sızlatan paylaşım Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek sızlatan paylaşım
Beş takım daha ligden çekildi Beş takım daha ligden çekildi
Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt
Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim'
Bakanlık ilçe ilçe sıraladı: İşte 10 ili vuran depremde en ağır hasarı alan yerler İşte 10 ili vuran depremde en ağır hasarı alan yerler
Deprem uzmanı Doug Copp açıkladı: İşte deprem anında yapılması gerekenler Deprem uzmanı Doug Copp açıkladı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
Böyle komplo teorisi görülmedi: 'Deprem, Meral Akşener'e 6 ay önce haber verilmiş olabilir' Böyle komplo teorisi görülmedi: 'Deprem, Meral Akşener'e 6 ay önce haber verilmiş olabilir'