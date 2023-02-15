Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek sızlatan paylaşım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde kızını kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kalbimde cam kırıkları var" dedi.

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Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek sızlatan paylaşım

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkımlara neden oldu. Cenaze için annesiyle Hatay'a giden Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da enkaz altında kaldı.

Günlerce yapılan çalışmanın sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evlat acısıyla yıkılan usta oyuncu da Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI YÜREK SIZLATTI

Günlerce kızının bulunduğu enkazın başında bekleyen Orhan Aydın, önceki gün evladının cenazesini teslim alarak Muğla'ya getirdi. Eylem Şafak Aydın, önceki gün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evlat acısıyla yıkılan Orhan Aydın, Twitter hesabındaki profil fotoğrafına kızının fotoğrafını koydu. Evladının bir fotoğrafını paylaşan Aydın, "Kalbimde cam kırıklar var. 11 Şubat 2023..." notunu yazdı.

Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek sızlatan paylaşım - Resim : 1

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