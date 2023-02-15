Kabine toplanmadan önce 'çok acele' mesaj: Demir var mı?

Gazeteci Bahadır Özgür Kabine toplantısı öncesinde Türkiye Çelik Üreticileri Derneği üyelerine 3 ay içinde 4 milyon ton inşaat demiri bulunup bulunamayacağının sorulduğu belgeyi paylaştı.

Kabine toplanmadan önce 'çok acele' mesaj: Demir var mı?

 Gazeteci Bahadır Özgür sosyal medya hesabından, kabine toplantısı sırasında Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'ne gönderilen "Çok Acele-Saatli" ibareli resmi yazıyı paylaştı. Bahadır Özgür, derneğin Genel Sekreteri Veysel Yayan'ın imzasını taşıyan yazı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

"Depremzede kentlerin yeniden inşasının bu iktidarın eline kalması çok ürkütücü. Anlaşılan daha neyin, nasıl yapılması gerektiğini planlamadan inşaata girişecekler. Demir çelikçilere 'acele' yazı gitmiş. 3 ay içinde 4 milyon ton inşaat demiri bulunup bulunamayacağı sorulmuş."

Özgür'ün paylaşımında yer alan yazıda, aynı zamanda derneğin de üyesi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Kardemir’in Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ile bir görüşme yapıldığı belirtiliyor. Yazıda şöyle deniyor: 

"Bugün saat 15:00 civarında gerçekleştirilecek Bakanlar kurulu toplantısında deprem bölgesinde tahrip olan binaların yenilenmesi için ihtiyaç duyulan yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yurt içinden tedarik edilmesi ve inşaat demiri fiyatlarının döviz cinsinden sabitlenip sabitlenemeyeceği konularının görüşüleceği bildirilmiş bu kapsamda derneğimiz görüşlerine başvurulmuştur. Konuya ilişkin olabilecek görüşlerinizin mümkün olan en kısa zamanda gün içerisinde derneğimize bildirilmesi rica olunur."

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