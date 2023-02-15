Gazeteci Yağız Şenkal: 'Kömür için değil ömür için geldik' dediler ama gidemiyorlar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmasına katılan madenciler dönüş yolunda bekletiliyor. Madenciler, "3-4 saattir havaalanında bekliyoruz. Bir türlü yetkili bulamıyoruz" dedi.

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Gazeteci Yağız Şenkal, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinin havalimanında bekletildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Veda notlarında "Kömür için değil ömür için geldik" dediler ama gidemiyorlar" ifadelerini kullanan Şenkal, maden işçilerinin Kahramanmaraş Havalimanı'nda yaklaşık beş saattir bekletildiğini belirtti.

Şenkal paylaşımında, "Yüzlerce depremzedeyi göçük altından çıkardılar, canlarını düşünmeden her an çökme riski yeri olan enkazlara girdiler. Veda notlarında "Kömür için değil ömür için geldik" dediler ama gidemiyorlar. Madenciler Kahramanmaraş havalimanında 4-5 saattir uçak bekliyor" ifadelerini kullandı.

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