Beş takım daha ligden çekildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

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Beş takım daha ligden çekildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremin ardından spor külüpleri ligden çekilme kararlarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep Fk, Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan sonra beş takım daha ligden çekilme taleplerini TFF'ye iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada; 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

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