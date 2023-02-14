Real Madrid'ten Türkiye'ye destek için yardım maçı

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor.

Bilindiği gibi birçok kulüp, gerek Türkiye gerekse Suriye'deki deprem mağdurları için seferber olmuş durumda.

La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti.

İspanyol AS'ın haberine göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

Söz konusu organizasyon için Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.