Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak futbolu bıraktı: Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından Emre Çolak, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım" ifadeleriyle futbolu bıraktığını duyurdu.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak futbolu bıraktı: Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

EMRE ÇOLAK FUTBOLA GALATASARAY ALTYAPISINDA BAŞLADI

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, ardından İspanya'nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo'ya transfer olmuş ve 6 ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye'ye dönen Emre Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe'de futbol hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

 
 
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