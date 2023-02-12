Avrupa'daki kulüplerden Türkiye'ye destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa’daki birçok takım Türkiye’ye destek mesajı verdi.

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Avrupa'daki kulüplerden Türkiye'ye destek

Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Ligi, İngiltere Championship gibi birçok ülkedeki takımlar, karşılaşmalardan önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Belçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, bugün sahasında Gent’i konuk etti. 3-3 biten karşılaşma öncesinde KVC Westerlo, “Geçmiş Olsun Türkiyem” yazılı tişörtler ile sahaya çıktı.

HULL CİTY BAYRAK AÇTI

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Stock City mücadelesi öncesinde saygı duruşunda bulundu. Hull City’li futbolcular Türk Bayrağı da açtı.

BAYERN-BOCHUM MAÇINDA 75 BİN KİŞİ AYAKTA

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında Bochum’u konuk etti. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-0’lık skorla kazandı. Karşılaşma öncesinde Türkiye’de yaşanan depreme dikkat çekmek için 75 bin kişi saygı duruşunda bulundu.

KUNTZ'DAN DEPREMZEDELERE YARDIM

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya’da yaşadığı bölgedeki bir markette Ay-Yıldızlı kıyafetleri ile kasiyerlik yaptı. Kuntz, depremzedelere yardım kapsamında 10 bin euro topladı. Alman teknik direktör, elde ettiği parayı AFAD’a bağışlayacak.

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