21 Saatin Sonunda Yardım Geldi! Bandırma’dan İstanbul’a Hareket Eden RoRo Gemisi Arızalandı

Bandırma’nın Çelebi Limanı’ndan İstanbul Ambarlı Limanı’na hareket eden ‘İstanbul N’ isimli RoRo gemisinin elektrik aksamında arıza oluştu. Oluşan arıza nedeniyle Marmara Denizi açıklarına sürüklenen gemi 21 saatin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek. Öte yandan gemideki araç şoförleri araçların başına geçip kornaya basarak tepki gösterdi.

21 Saatin Sonunda Yardım Geldi! Bandırma’dan İstanbul’a Hareket Eden RoRo Gemisi Arızalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çelebi Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden elektrik aksamındaki arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarına sürüklenen 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

21 Saatin Sonunda Yardım Geldi! Bandırma’dan İstanbul’a Hareket Eden RoRo Gemisi Arızalandı - Resim : 1

Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tedirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanına çekiliyor.

21 Saatin Sonunda Yardım Geldi! Bandırma’dan İstanbul’a Hareket Eden RoRo Gemisi Arızalandı - Resim : 2

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı. Uzun çabalar sonuçsuz kalınca 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

21 Saatin Sonunda Yardım Geldi! Bandırma’dan İstanbul’a Hareket Eden RoRo Gemisi Arızalandı - Resim : 3

Öte yandan, gemideki araç şoförleri, araçların başına geçerek kornaya basarak tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

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