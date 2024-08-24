Gemide Alarm! 2 Kişi Öldü, KRBN Ekipleri Sevk Edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı gemide açığa çıkan gaz nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KRBN) ekipleri, olay yerine sevk edildi.

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Gemide Alarm! 2 Kişi Öldü, KRBN Ekipleri Sevk Edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

"Navis 2" adlı hayvan yemi taşıyan geminin ambar bölümünde çalışan Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine Bandırma demir sahasında bulunan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Açığa çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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