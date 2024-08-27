Tekvando Şampiyonası'nda Skandal! Antrenör, 13 Yaşındaki Sporcuyu Tokatladı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler kaydedildi. 13 yaşındaki sporcusunu döven antrenör, izleyenleri dehşete düşürdü.

TOKAT ATIP HAKARETLER YAĞDIRDI

Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki kız sporcu, kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldi. Gem. tekvandocu antrenöründen tebrik beklerken, kafasına tokat yedi. Show Haber'de yer alan habere göre; sözde hoca, bir yandan 13 yaşındaki sporcunun kuşağını çözerken, diğer yandan da hakaretler savurdu.

TEKNİĞİNİ BEĞENMEDİĞİ İÇİN VURDU İDDİALARI

Kimseye aldırış etmeden küçük kıza sağlı sollu tokatlar atan hoca, iddiaya göre tekniğini beğenmediği için sporcusunu insanlık dışı metodla cezalandırmaya kalktı.

HAKEM, CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise yaşananlara sessiz kalamadı. Hakem, "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu ve görüntülerin Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınarak incelenmesini istedi.