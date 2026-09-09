2026-YKS Kapsamındaki ÖZYES Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için yapılan 2026 ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, 9 Eylül 2026 saat 11.15’ten itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: ANKA