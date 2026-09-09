2026-YKS Kapsamındaki ÖZYES Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına bugün saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Son Güncelleme:
2026-YKS Kapsamındaki ÖZYES Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖSYM tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için yapılan 2026 ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, 9 Eylül 2026 saat 11.15’ten itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: ANKA

Etiketler
ÖSYM YKS
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ankara'da Şüpheli Ölüm, Cansız Bedeni Suda Bulundu Ankara'da Şüpheli Ölüm, Cansız Bedeni Suda Bulundu
İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın Paniği İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın Paniği
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı
Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı: Acı Haber Geldi Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde
Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması: 'Sanal Şöhret Suça Perde Olamaz' Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması
İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi THY Yolcularına İngiltere Uyarısı
22 Yaşında Tarihe Geçti! Zeynep Mestan Turgutluspor’un İlk Kadın Teknik Direktörü Oldu 22 Yaşında Tarihe Geçti