2026-YKS Kapsamındaki ÖZYES Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına bugün saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
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ÖSYM tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için yapılan 2026 ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, 9 Eylül 2026 saat 11.15’ten itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Kaynak: ANKA
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