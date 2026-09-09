Ankara'da Şüpheli Ölüm, Cansız Bedeni Suda Bulundu

Ankara'da kendisinden uzun süre boyunca haber alamayan yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedeni Çubuk Barajı Gölü'nde bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da 42 yaşındaki H.K.'den saatlerce haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

SON SİNYAL ÇUBUK'TAN ALINDI

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda H.K.'nin telefonunun en son Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü'nde buldu.

CANSIZ BEDENİ SU YÜZEYİNDE BULUNDU

Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde su yüzeyindeki H.K.'nin cansız bedenini buldu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CİNAYET İZİNE RASTLANILMADI

H.K.'nin aracından 350 metre ilerisinde bulunan cesedinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir cinayet izine rastlanılmadığı ve intihar edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yerinden incelemelerin ardından cesedi adli tıp kurumuna götürülen H.K.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın Paniği İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın Paniği
Ayşe Tokyaz Cinayetinde Katil Zanlısı Cemil Koç İçin Hesap Vakti Ayşe Tokyaz Cinayetinde Hesap Vakti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı
Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı: Acı Haber Geldi Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde
Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması: 'Sanal Şöhret Suça Perde Olamaz' Bakan Akın Gürlek’ten Mehmet Fatih Tançalan ve Ali Haydar Kurum Açıklaması
İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi THY Yolcularına İngiltere Uyarısı
22 Yaşında Tarihe Geçti! Zeynep Mestan Turgutluspor’un İlk Kadın Teknik Direktörü Oldu 22 Yaşında Tarihe Geçti