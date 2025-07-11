2025 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Adli Tatilde Hangi Davalar Görülür, Süreler Nasıl İşler?

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Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil dönemi, 2025 yılında da yargı sisteminin işleyişinde geçici bir duraklama anlamına geliyor. Hakim, savcı ve adliye personelinin yıllık izinlerini kullandığı bu dönemde birçok dava ertelenirken, yalnızca acil ve istisnai nitelikteki dosyalar nöbetçi mahkemelerde görüşülüyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Hangi davalar adli tatilde görülür, hukuki süreler nasıl işler? İşte tüm merak edilen detaylar…

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) göre uygulanan adli tatil, her yıl 20 Temmuz tarihinde başlıyor ve 31 Ağustos tarihinde sona eriyor. Bu kapsamda, 2025 yılında adli tatil 20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Adli tatil süresince mahkemeler tamamen kapanmıyor; nöbetçi mahkemeler ve bazı icra daireleri görev yapmaya devam ediyor. Ancak genel yargı süreçleri bu dönemde büyük ölçüde askıya alınıyor.

ADLİ TATİLDE HUKUKİ SÜRELER DURUR MU?

Adli tatil boyunca HMK’nın 104. maddesi gereğince, bu döneme tabi olan davalarda hukuki süreler durur. Örneğin, dava süresinin son günü adli tatil dönemine denk geliyorsa, süre tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzar.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında yürütülen işlemlerde ise süreler adli tatil bitiminden itibaren 3 gün uzatılır. Ancak maddi hukuka ilişkin zamanaşımı süreleri adli tatilden etkilenmez, işlemeye devam eder. Bu nedenle bu tür durumlar için vatandaşların dikkatli olması gerekir.

2025 ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil süresince, acil ve kanunen istisna sayılan bazı dava ve yargı işlemleri nöbetçi mahkemelerce görülmeye devam eder. HMK’nın 103. maddesine göre adli tatilde görüşülebilecek davalar şunlardır:

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz başvuruları

Delil tespiti, deniz raporları ve dispeççi atanması

Nafaka davaları

Soybağı, velayet ve vesayet işlemleri

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları

Hizmet sözleşmesine dayalı işçi davaları

İflas ve konkordato talepleri

Kıymetli evrak kaybı ve ticari defter kaybı davaları

Tahkim işlemleri

Mahkemece karar verilen keşif işlemleri

Kanunen ivedi sayılan veya mahkemece ivediliği kabul edilen davalar

Tutuklu sanıklarla ilgili ceza davaları ve soruşturmalar

Anlaşmalı boşanma davaları (mahkemenin uygun görmesi şartıyla)

Buna karşılık, çekişmeli boşanma davaları ve genel duruşmalar genellikle adli tatil sonrasına ertelenir.

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER TAMAMEN KAPANIR MI?

Hayır, adli tatil süresince adliyeler kapalı değildir. Nöbetçi mahkemeler ve belirlenen birimler hizmet vermeye devam eder. Ancak genel olarak duruşmalar yapılmaz ve yeni dava işlemleri, tatil bitimiyle birlikte yeniden işlerlik kazanır.

Kaynak: Haber Merkezi