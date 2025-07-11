LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir Havalimanında Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan çizer ve sorumluları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, daha önce yurt dışında bulunması gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in yurda giriş yapacağı bilgisi üzerine gözaltı kararı alınmıştı.

Aslan Özdemir, bugün yurt dışından Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

'ASLAN ÖZDEMİR SORUMLU MÜDÜR DEĞİL'

Gözaltı kararının alındığı önceki gün Aslan Özdemir’in avukatı Çağrı Çetin de bir açıklama yapmıştı. Çetin, “Müvekkilim Aslan Özdemir LeMan Dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü değildir. Tatil için bulunduğu Marsilya’dan dönecek iken Marsilya’da çıkan orman yangınları sebebiyle tüm uçuşlar iptal olmuştur. Müvekkil Aslan Özdemir 11 Temmuz’da yurda giriş yapacaktır” bilgisini vermişti.

Kaynak: ANKA