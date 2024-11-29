'2006 Yılında Doçent Oldum' Demişti: Milli Eğitim Bakanlığı Sitesi, Yusuf Tekin'i Yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Ben 1989 yılında Ankara Üniversitesi'ne kayıt yaptırdım. 1994 yılında mezun olduktan sonra da bir üniversiteye araştırma görevlisi olarak başladım. 2006 yılında doçent oldum. Burada birçok milletvekili arkadaşımız var, doçentlikten sonra profesörlük için bekleme süresinin ne kadar olduğunu herkes bilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Tekin'in "2006 yılında doçent oldum" sözlerini alıntılayarak, Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yer alan Yusuf Tekin'in özgeçmişinde, Tekin'in 2006 yılında doçent olmadığını paylaştı.

Ongun, "Sayın Bakan 2006 yılında doçent olmadınız. Hangi tarihte doçent olduğunuzu öğrenmek için kendi bakanlığınızın web sitesindeki özgeçmişinize bakabilirsiniz" ifadeleri ile sitenin bağlantı linkini paylaştı.

Sayın Bakan 2006 yılında doçent olmadınız. Hangi tarihte doçent olduğunuzu öğrenmek için kendi bakanlığınızın web sitesindeki özgeçmişinize bakabilirsiniz. 👇🏻https://t.co/CfmSoT9ju0 pic.twitter.com/pFPGrgppIS — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 28, 2024

BAKANLIĞIN SİTESİNİ PAYLAŞTI

Ongun'un kaynak gösterdiği bakanlık sitesinde Tekin için, "Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu" ifadeleri yer aldı.